Democraten laken aanval Trump

De Democratische Congresleden die volgens president Donald Trump beter „terug kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen” reageerden maandag gezamenlijk op de verbale aanvallen.

„Ik ben niet verrast dat hij de retoriek gebruikt die hij ook hanteert als hij internationale mensenrechten schendt en duizenden kinderen weghaalt bij hun families”, reageerde Alexandria Ocasio-Cortez, een van de vier vrouwen. „Maar ik weet ook dat wij de focus houden op onze agenda, want dit is allemaal alleen maar afleiding.”

They're from America, and you're right about one thing: Currently their government is a complete and total catastrophe. https://t.co/NvsnFSN8mb — Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 14, 2019

Trump had zondag via Twitter uitgehaald naar Congresleden van elders. „Herstel het volledig gebroken en door misdaad geïnfecteerde thuisland en kom dan weer terug.” Hij noemde geen namen, maar het is duidelijk dat het ging over Alexandra Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib en lhan Omar.

Maandag herhaalde hij zijn uitlatingen nog eens en liet hij weten dat het hem niets uitmaakte dat mensen zijn tweets racistisch vonden. „Veel mensen zijn het met me eens”, zei hij.

„Trap niet in de val”, zei Pressley. „Dit is niets anders dan een afleiding van de ongevoelige, chaotische en corrupte cultuur van deze regering.”

Ilhan Omar weigerde in te gaan op de volgens haar „belachelijke opmerking” van Trump dat zij al-Qaida zou hebben geprezen. „Ik zal hem niet de eer geven om op die uitspraak te reageren”, zei Omar. „Dit is de agenda van de witte nationalisten. Die vindt plaats in chatrooms (...) en heeft nu ook het Witte Huis bereikt.”

De Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zei dat de Democraten een resolutie indienen om de tweets te veroordelen.

Trump ging maandag ook in op de acties om illegale migranten op te pakken in het weekend. „De acties waren een groot succes. Jullie hebben er weinig van meegekregen, maar zondag zijn veel mensen opgepakt en uitgezet.” Experts denken echter dat de Amerikaanse immigratiedienst onvoldoende capaciteit heeft om de harde woorden van Trump waar te maken.

Trump zegt weer dat Democraten land uit moeten

Trump tegen Democraten: terug naar eigen land