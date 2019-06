Democraten kruisen degens in eerste debat

Tien kandidaten van de Democratische partij hebben woensdagavond de degens gekruist in het eerste debat van de uitdagers van Donald Trump voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.

Een kritische houding ten aanzien van president Trump en zijn beleid hebben alle Democratische kandidaten wel gemeen. De kunst was woensdagavond dus om je in het debat van de andere Democratische rivalen te onderscheiden. Want uit de maar liefst 25 Democratische uitdagers die zich inmiddels hebben gemeld, moet één kandidaat boven komen drijven die op de conventie van dit najaar officieel zal worden genomineerd als presidentskandidaat.

Immigratie is een belangrijk thema in de komende verkiezingen. Dat onderwerp liet ook de deelnemers aan het debat niet onberoerd en zorgde onverwachts ook voor enig vuurwerk. In het debat werd een centrale plek gegeven aan de foto van de immigrant die deze week met zijn dochtertje verdronk in een grensrivier.

„De beelden van Oscar Alberto Martinez en zijn dochtertje Valeria zijn hartverscheurend”, zei de enige latino kandidaat op het podium, Julian Castro. „Maar ze moeten ons ook heel boos maken.” Castro ruziede met mede-Texaan Beto O’Rourke over de vraag of het illegaal oversteken van de grens strafbaar moet blijven. „Je had je huiswerk moeten doen”, beet Castro hem toe.

Senator voor Massachusetts Elizabeth Warren brak een lans voor het vervangen van private ziektekostenverzekeringen voor een systeem van door de overheid gefinancierde gezondheidszorg. Ze verweet haar opponenten veel over dit onderwerp te praten, maar er niet daadwerkelijk voor te vechten.

Donderdagavond (Amerikaanse tijd) volgt een tweede ronde van nog eens tien kandidaten, onder wie oud-vicepresident Joe Biden, een van de belangrijkste kanshebbers voor de nominatie.