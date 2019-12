Democraten komen met rapport impeachment

De commissie inlichtingen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden maakt dinsdag het rapport van de Democraten over de afzettingsprocedure van president Donald Trump openbaar. Dat heeft de voorzitter van de commissie, Adam Schiff, bekendgemaakt.

„We leggen de laatste hand aan het rapport, dat morgen zal worden gepubliceerd”, zei de Democraat maandagavond in een interview met nieuwszender MSNBC. De verwachting is dat het door de Democraten gecontroleerde commissie er dinsdag over zal stemmen.

De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden kwamen eerder op de maandag maandag met hun eigen rapport waarin ze concludeerden dat de Democraten geen overtredingen van Trump hebben gevonden die een afzettingsprocedure rechtvaardigen. Volgens Schiff negeert het rapport van de Republikeinen echter de omvangrijke bewijslast dat de president zijn macht heeft misbruikt om Oekraïne te dwingen een onderzoek te doen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden, wat „een schending van de eed van zijn ambt” is.