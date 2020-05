Democraten in New York moeten voorverkiezingen houden

De Democraten in de Amerikaanse staat New York moeten voorverkiezingen houden, ook al is Joe Biden de enige overgebleven kandidaat voor de presidentsnominatie. Dat heeft een rechter bepaald, nadat de lokale afdeling van de partij senator Bernie Sanders van de lijst schrapte toen hij zijn campagne stopte. De voorverkiezingen worden op 23 juni gehouden.

Voormalig kandidaat Andrew Yang had de partij voor de rechter gedaagd, om zo alsnog voorverkiezingen af te dwingen. Hoewel het al zeker is dat oud-vicepresident Biden de Democratische kandidaat wordt, kan de stemming nog belangrijk zijn voor de partijbijeenkomst waarop Biden officieel wordt genomineerd.

Kandidaten die officieel nog in de race zijn houden hun naam op het formulier en kunnen zo alsnog kiesmannen voor zich winnen. Sanders wil graag meer kiesmannen, zodat hij tijdens de bijeenkomst meer invloed kan uitoefenen op het partijbeleid. Biden en Sanders hebben eerder al afspraken gemaakt over de verdeling van de kiesmannen, zodat het geen conflict meer oplevert.