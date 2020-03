Democraten houden duo Joe en Bernie over

Traditiegetrouw wordt na Super Tuesday duidelijk wie de échte kanshebbers zijn op de nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat was afgelopen dinsdag niet anders. Zij het dat de strijd bij de Democraten nog niet helemaal is beslist.

Bij de Republikeinen zal de naam van Donald Trump op 3 november bovenaan het stembiljet prijken. Dat hoeft ook niemand te verbazen. De zittende president weet zich eigenlijk al op voorhand van de nominatie van zijn partij verzekerd.

Bij de Democraten was het tot Super Tuesday nog behoorlijk ongewis. Oud-vicepresident Joe Biden was in de peilingen behoorlijk weggezakt, terwijl de linkse Bernie Sanders eerder in een aantal staten de winst al had binnengesleept.

Biden maakte dinsdag echter een opmerkelijke comeback. Zo sterk, dat hij inmiddels de ”frontrunner” voor de Democraten is. Voorlopig nog gevolgd door Sanders. De komende voorverkiezingen moet blijken of Biden zijn voorsprong weet vast te houden.

Grote verliezers kende Super Tuesday ook. Elizabeth Warren hield het na een zeer teleurstellende uitslag voor gezien. Ook Michael Bloomberg gooide de handdoek in de ring. Eerder werden de miljardair nog redelijke kansen toegedicht. Maar hij wist dinsdag slechts het overzeese gebiedsdeel Samoa in de wacht te slepen. Ondanks de slordige 500 miljoen dollar eigen geld die hij in de campagne pompte.