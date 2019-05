Democraten dringen aan op vervolging Trump

Democratische presidentskandidaten hebben Huis-voorzitter Nancy Pelosi onder druk gezet om een procedure te starten voor de vervolging van president Donald Trump. Ze reageerden daarmee op de publieke verklaring van speciaal aanklager Robert Mueller eerder op de dag over diens onderzoek naar Russische inmenging tijdens de verkiezingscampagne in 2016.

Mueller zei onder meer dat een zittende president aanklagen wegens belemmering van de rechtsgang geen optie was omdat het ministerie van Justitie dat zou tegenhouden. Verscheidene Democraten vatten die opmerking op als een aanmoediging er juist mee door te gaan.

’’Het lijkt mij een gerechtvaardigde conclusie dat Mueller met wat hij zei in wezen tegenover het Amerikaanse Congres zinspeelde op impeachment", zei de Californische senator Kamala Harris. Ook collega’s lieten zich in vergelijkbare zin uit, onder wie Elizabeth Warren, Beto O’Rourke en Pete Buttigieg.

Pelosi is terughoudend over die stap omdat het volgens haar de Democraten politieke schade kan opleveren in de verkiezingscampagne van 2020. Woensdag zei ze dat Trump "niet boven de wet staat" en geen enkele optie van tafel is. Maar dan moet er wel een spijkerharde zaak liggen.