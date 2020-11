Democraten bouwen meerderheid Huis uit

De Democraten hebben hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden met minstens vijf zetels uitgebreid. Bij de verkiezingen voor de Senaat haalden ze twee nieuwe zetels binnen, maar verloren er ook een.

De Amerikanen kozen dinsdag niet alleen een president, maar ook andere volksvertegenwoordigers. Voormalig presidentskandidaat voor de Democratische voorverkiezingen John Hickenlooper won de senaatsverkiezingen in Colorado van de huidige Republikeinse Cory Gardner. De zetel werd beschouwd als één van de zetels die de Democraten zeker moesten veroveren indien ze een meerderheid in de Senaat willen behalen.

Een tweede Senaatszetel sleepten de Democraten binnen in Arizona. Daar won oud-astronaut Mark Kelly zoals verwacht van de zittende Republikeinse senator Martha McSally, meldden Amerikaanse media woensdagmorgen. Kelly vloog vier keer naar de ruimte. Hij is getrouwd met de voormalige afgevaardigde Gabby Giffords. Zij werd in 2011 neergeschoten tijdens een politieke bijeenkomst in Arizona. Ze overleefde, maar liep zwaar lichamelijk letsel op. Zes anderen kwamen toen om het leven.

De Republikein Tommy Tuberville versloeg in Alabama zoals verwacht de Democratische senator Doug Jones, die in 2017 verrassend de senaatszetel binnenhaalde. De Democraten moeten nog steeds drie senaatszetels van Republikeinen veroveren om de meerderheid in de Senaat te pakken.

De fractievoorzitter van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, is herkozen. Hij versloeg zijn Democratische tegenstander, Amy McGrath.

McConnell komt uit de zuidelijke staat Kentucky. Hij zit al sinds 1985 in de Senaat en leidt de fractie sinds 2007. Het is geen verrassing dat McConnell werd herkozen, maar een tijdlang leek het volgens de peilingen toch moeilijker te worden.

In South Carolina won een andere prominente Republikeinse senator, Lindsey Graham. Hij was aanvankelijk zeer kritisch op president Donald Trump, onder meer vanwege diens kritiek op Grahams vriend en partijgenoot John McCain. Een paar maanden na het begin van Trumps termijn veranderde Graham van mening en werd hij een belangrijke bondgenoot van de president.

Transgender

De Amerikaanse politica Sarah McBride is de eerste transgender die mag toetreden tot de Senaat van een Amerikaanse staat. De Democrate stevent af op een overwinning bij verkiezingen in Delaware, berichtten Amerikaanse media. McBride (30) wordt nu de hoogste functionaris in het land die openlijk een transpersoon is. Ze heeft stage gelopen in het Witte Huis toen Barack Obama president was.

Momenteel hebben de Republikeinen een meerderheid van 53-47 in de Senaat. Van de 35 zetels die bij de verkiezingen op het spel stonden, zijn er 23 in handen van Republikeinen.

In het Huis van Afgevaardigden komt voor het eerst een aanhanger van het omstreden samenzweringenplatform QAnon. De Republikeinse Marjorie Taylor Greene is zoals verwacht verkozen in het Huis. Greene heeft de Joodse miljardair George Soros, die als kind de Holocaust overleefde, beschuldigd van collaboratie met de nazi’s. Ook zei ze dat zwarte mensen „slaven van de Democraten zijn”, dat een dodelijke aanslag op een antiracistische demonstratie in de stad Charlottesville in scène was gezet en dat blanke mannen de meest onderdrukte groep in de Verenigde Staten zijn. Aanhangers van de ultrarechtse QAnon-beweging denken dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn, die betrokken zijn bij een complot tegen president Trump.