Democraten boeken juridisch succes over rapport Mueller

Een hof van beroep heeft bevestigd dat een door Democraten geleide parlementaire commissie toegang moet krijgen tot de volledige tekst van het onderzoeksrapport van Robert Mueller. Speciaal onderzoeker Mueller deed lang onderzoek naar vermeende Russische bemoeienissen met de presidentscampagnes van 2016. Medewerkers van president Trump zouden met Russen hebben samengezworen om de campagne van toenmalig presidentskandidaat Trump te helpen.

Mueller startte zijn onderzoek in mei 2017 en bracht in april 2019 verslag uit aan de minister van Justitie William Barr. Volgens Mueller is er geen bewijs dat Trump heeft samengezworen of geprobeerd heeft uit Russische hoek hulp in de propagandastrijd te krijgen. Het originele rapport is echter niet helemaal door Barr vrijgegeven. Het is een bewerkte versie. Democraten van de commissie justitie in het Huis van Afgevaardigden zijn in een juridische strijd verwikkeld om het origineel te krijgen.