Democraten bereiden ‘impeachment’ Trump voor

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, heeft een onderzoek gelast naar de vraag of er een afzettingsprocedure tegen president Trump in gang moet worden gezet. Een dergelijke procedure heet ‘impeachment’.

In de Verenigde Staten zijn er tot nu toe slechts drie van deze procedures in gang gezet tegen een president. Andrew Johnson was in 1868 de eerste, Richard Nixon in 1974 de tweede en Bill Clinton in 1998/1999 de nu nog laatste president die werd ‘vervolgd’. Nixon trad af voor de procedure tot zijn ontslag zou leiden, de andere twee bleven gewoon in functie met de zegen van de Senaat.

De Senaat heeft namelijk het laatste woord, want die velt in een soort rechtszitting het eindoordeel. De procedure beoogt de Senaat aanklachten voor te leggen en stelt de vraag schuldig of onschuldig. De Senaat kan de president alleen afzetten als twee derde hem schuldig acht. In het geval van de huidige Republikeinse president Trump lijkt dit onwaarschijnlijk, omdat de Republikeinen de meerderheid vormen in de Senaat.

De aangevoerde aanklachten hebben normaal gesproken betrekking op zaken die zich hebben voorgedaan terwijl de persoon in kwestie in functie was of is. Er is echter juridisch gezien geen belemmering een afzettingsprocedure te beginnen tegen iemand over wat hij of zij eerder zou hebben misdaan.

Commissies in het Huis buigen zich nu over meerdere zaken die president Trump verkeerd zou hebben gedaan. Over de vraag welke aanklachten (articles of impeachment) moeten worden voorgelegd zijn de meningen onder de Democraten nog verdeeld. Ze denken onder meer aan machtsmisbruik zoals in de kwestie over Oekraïne, schending van de wet op financiering van verkiezingscampagnes, liegen tegen het volk, misbruik van overheidsinstellingen, belemmering van de rechtsgang en van onderzoeken van het Congres.

Pas als die zijn geformuleerd en door een meerderheid van het Huis zijn goedgekeurd, komt de procedure van afzetting in de Senaat. Sommige Democraten manen tot voorzichtigheid met naderende verkiezingen. Het zou niet mogen lijken dat Democraten enkel politieke wraak willen nemen op Trump. Impeachment lijkt bovendien niet populair te zijn onder kiezers. In de meeste peilingen is steeds meer dan 55 procent van de ondervraagden tegen het inzetten van een afzettingsprocedure.