Democraat Warren kandidaat verkiezingen VS

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren, een progressieve Democraat die geregeld overhoop ligt met de Amerikaanse president Trump, heeft maandag bekendgemaakt dat zij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen in 2020. Ze kondigde maandag aan een verkennende commissie hiertoe te vormen.

De uit Massachusetts afkomstige Warren zette in een video haar visie uiteen waarin zij zei dat zij alle Amerikanen een kans wil geven en niet alleen de rijken. „Dat is het Amerika waar ik voor vecht. En dat is waarom ik vandaag een verkennende commissie lanceer voor het presidentschap.”

Warren zei in september al dat zij sterk overwoog om het voor de Democraten op te nemen tegen de Republikein Trump in 2020. Zij en Trump botsten vaak tijdens de presidentiële campagne van 2016. Trump noemde Warren eerder spottend „Pocahontas”, omdat hij vraagtekens zette bij haar claim dat zij Indiaanse voorouders had.

De senator is een prominent figuur uit de linkervleugel van de Democratische partij. Bij de vorige verkiezingen steunde zij Hillary Clinton in haar campagne en noemde Trump, een „onzekere geldwolf gedreven door hebzucht en haat”.