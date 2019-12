Democraat stapt over naar Republikeinen om afzettingsonderzoek

Het Amerikaanse Congreslid Jeff Van Drew is van de Democraten overgestapt naar de Republikeinen na een gesprek met president Donald Trump. Dat schrijft The Washington Post. Van Drew zit in het Huis van Afgevaardigden en was als een van de weinige Democraten tegen het afzettingsproces tegen de president.

Veel Democraten in het kiesdistrict van Van Drew in New Jersey zeiden zich niet meer in zijn ideeën te kunnen vinden nadat hij tegenstemde. Ook het interview dat hij naderhand gaf bij Fox News, was reden voor wantrouwen van zijn kiezers.

„Grote aankondiging, Jeff sluit zich bij de Republikeinse Partij aan”, aldus Trump in een persconferentie met Van Drew naast zich. De 66-jarige Van Drew werd vorig jaar voor het eerste gekozen in het Huis van Afgevaardigden.