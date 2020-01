Democraat Schiff woest om ‘bedreigende’ tweet Trump

Adam Schiff, de leider van de Democratische aanklagers in het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump, is boos op de president over een bericht op Twitter van Trump zaterdag. Daarin zegt de president over Schiff dat hij „nog niet de prijs heeft betaald voor wat hij de Verenigde Staten heeft aangedaan met het proces”.

Trump noemde Schiff ook een „corrupte politicus” en een „zeer gestoorde man”. Schiff, zondag te gast bij het politieke programma Meet The Press, zei de tweets van Trump te beschouwen als een bedreiging aan zijn adres.

De president herhaalde op Twitter voor de zoveelste keer dat het impeachmentproces tegen hem een hoax is die op onwettige manier het verkiezingsproces in de Verenigde Staten beïnvloedt.