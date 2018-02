Democraat Pelosi houdt marathonspeech voor dreamers

De democratische leider van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi heeft woensdag een meer dan acht uur lange speech gehouden over de ‘dreamers’. De marathontoespraak is de langste speech die sinds 1909 in het Huis is voorgedragen.

De 77-jarige Pelosi wilde met de speech druk uitoefenen op de Republikeinen om een oplossing te vinden voor de ongeveer 700.000 ingeburgerde buitenlanders die als jong kind illegaal naar de VS zijn gekomen en daar wonen. Ze wil dat er een hernieuwd beschermingsprogramma voor hen wordt ingesteld. Donald Trump besloot het programma van zijn voorganger Barack Obama te beëindigen met ingang van 5 maart.

De toekomst van de dreamers was vorige maand ook al het knelpunt waarop de Democraten de overheidsbegroting blokkeerden, waarna een shutdown van de Amerikaanse overheid inging.