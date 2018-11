Democraat Nelson eist hertelling in Florida

De Democraat Bill Nelson wil dat er in Florida een hertelling komt van de stemmen die zijn uitgebracht voor de Senaat. De Republikein Rick Scott eiste de overwinning op, maar Nelson zei dat het verschil tussen beide kandidaten zo klein is dat een hertelling op zijn plaats is.

Scott riep zich dinsdagavond laat uit tot winnaar op het moment dat hij 60.000 stemmen meer had dan Nelson. De krant Miami Herald meldde dat dit verschil woensdagmorgen (plaatselijke tijd) veel kleiner was geworden. Scott had toen 34.435 stemmen meer dan Nelson. Dat is een verschil van 0,42 procentpunt. Volgens de wet in Florida kunnen de autoriteiten in de staat tot een hertelling besluiten als de marge 0,5 procentpunt of minder is.

Chris Hartline, campagneleider van Scott, sprak zich bij CNN uit tegen een hertelling. „De race is voorbij. Het is triest dat er op deze manier een eind aan de loopbaan van Bill Nelson komt.” Nelson zit sinds 2001 namens Florida in de Senaat in Washington.