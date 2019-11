Democraat koopt 30 miljoen euro reclametijd

De Democratische ex-burgemeester van New York, Michael Bloomberg, heeft voor 33 miljoen dollar (30 miljoen euro) reclametijd gekocht op nationale en lokale tv-zenders. Hij laat daarbij vrijwel alle kandidaten in de verkiezingsstrijd ver achter zich, meldden Amerikaanse media. De presidentsverkiezingen zijn over bijna een jaar.

Bloomberg wil zijn propaganda in 99 steden verspreiden vanaf 23 november tot en met 3 december. Er is maar een kandidaat in de strijd om het presidentschap die meer geld aan tv-reclames heeft uitgeven en dat is de Democraat Tom Steyer. Steyer heeft al 34,5 miljoen euro gespendeerd aan tv-spots, maar verspreid over vijf maanden tijd.

De Democraten investeren veel in deze spots. Na Bloomberg en Steyer geven de Democraten Bernie Sanders en Elizabeth Warren het meeste aan dit medium uit, maar in beide gevallen is dat nog geen 8 miljoen dollar (7,2 miljoen euro) volgens The New York Post.

Sanders heeft uitgehaald naar de miljardair Bloomberg: „Ik vind het walgelijk dat miljardairs zoals Bloomberg of wat voor miljardairs dan ook denken dat ze het politieke proces kunnen omzeilen door met tientallen miljoenen dollars te smijten en de verkiezingen kunnen kopen.”