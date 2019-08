Democraat Hickenlooper staakt campagne

De voormalige gouverneur van Colorado laat zijn presidentiële ambities varen. De Democraat John Hickenlooper maakte donderdag bekend dat hij zijn campagne staakt.

De politicus maakte volgens peilingen weinig kans in de Democratische voorverkiezingen. Dan wordt besloten wie namens de partij mag meedoen aan de presidentsverkiezing in 2020. De winnaar moet het waarschijnlijk opnemen tegen zittend president Donald Trump.

Hickenlooper, die zich als gematigd presenteerde, had moeite zich te onderscheiden tussen de andere kandidaten. Er zijn volgens The New York Times nog 23 andere Democraten die hun partij willen vertegenwoordigen bij de verkiezingen, onder wie voormalig vicepresident Joe Biden.

Hoewel de oud-gouverneur zijn campagne staakt, betekent dat niet dat hij ook afscheid neemt van de politiek. Hij zou nu overwegen een gooi te doen naar een Senaatszetel.