Democraat Buttigieg voorlopig aan de leiding in Iowa

De Democraat Pete Buttigieg gaat aan de leiding bij de voorverkiezingen van de Democraten in de Amerikaanse staat Iowa. Na het tellen van 62 procent van de stemmen had hij 26,9 procent van de Democraten in de staat achter zich.

Op de tweede plaats staat Bernie Sanders (25,1 procent) terwijl Elizabeth Warren met 18,3 procent op de derde plaats staat. Joe Biden, vooraf gezien als de grootste kanshebber, moet het voorlopig met de vierde plaats doen met 15,6 procent.

De Democraten lopen ver achter met het tellen van de stemmen door een fout in de programmering van een app. De voorverkiezingen werden maandag gehouden. De uitslag werd maandagavond al verwacht. Er wordt koortsachtig gewerkt om de rest van de uitslagen boven water te krijgen.