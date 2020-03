Democraat Bloomberg stapt uit de voorverkiezingen

De vroegere burgemeester van New York en multi-miljardair Michael Bloomberg stapt uit de Democratische voorverkiezingen. Hij was er niet in geslaagd democratische kiezers te overtuigen dat hij de beste keuze was om president Donald Trump in november te verslaan, ondanks recorduitgaven van meer dan een half miljard dollar. Bloomberg geeft nu zijn steun aan Joe Biden, liet hij woensdag weten.

„Een haalbaar pad naar de nominatie bestaat niet meer,” zei Bloomberg in een verklaring, nadat hij er niet in geslaagd was overwinningen te behalen in zijn verkiezingsdebuut op Super Tuesday. Hij pompte in iets meer dan drie maanden honderden miljoenen dollars in zijn campagne en dure tv-spotjes, maar zijn op geld gebaseerde strategie werkte niet. Na Super Tuesday, met voorverkiezingen in veertien staten, is er voor hem geen kans meer de nominatie veilig te stellen, schreef Bloomberg.



Als hij zelf in de race bleef, zou dat alleen maar het doel van het verslaan van de Amerikaanse president Donald Trump bemoeilijken, benadrukte hij. De 78-jarige presteerde teleurstellend bij de voorverkiezingen in de veertien staten. Hij won alleen in Samoa, een buitengebied van de Verenigde Staten met minimaal politiek belang, en wist in geen enkele Amerikaanse staat te winnen.