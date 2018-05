Delilah deelt rake klappen uit in Syrië

Israël deelt in de nacht van woensdag op donderdag rake klappen uit bij een vergeldingsaanval op Iraanse doelen in Syrië. De geavanceerde Israëlische kruisraket Delilah speelt daarbij een cruciale rol.

Een speciale vleugel van de Iraanse Revolutionaire Garde in Syrië, de Quds Force, schiet woensdagavond laat twintig raketten af op een militaire post van het Israëlische leger op de Golanhoogvlakte. Israël slaagt erin vier raketten met zijn Iron Dome-luchtafweersysteem te onderscheppen. De rest haalt niet eens de grens.

Voor het eerst nemen Iraanse troepen rechtstreeks Israëlische doelen onder vuur. Israël slaat korte tijd later hard terug. Bij een strak gecoördineerde actie bestoken volgens bronnen 28 geavanceerde F-16I Sufa-jachtvliegtuigen zo’n 70 Iraanse doelwitten in Syrië. De website van de Israël Defense Forces (IDF) publiceert ook een archieffoto van een F-15I. Mogelijk is ook dit type jachtvliegtuig ingezet.

„De grootschalige aanval van het Israëlische leger omvat locaties van Iraanse inlichtingendiensten, het logistieke hoofdkwartier van de Quds Force, een Iraanse legerbasis, observatieposten et cetera”, aldus een verklaring van de IDF. „Alle jachtvliegtuigen zijn veilig teruggekeerd op hun bases.”

Ondanks waarschuwingen neemt het Syrische luchtafweer Israëlische jachtvliegtuigen tijdens de aanval onder vuur. De Israëlische luchtmacht bombardeert in reactie daarop verschillende luchtafweersystemen van het Syrische leger. Bij de aanvallen zouden 23 mensen om het leven zijn gekomen.

Het Israëlische leger heeft een video vrijgegeven van het de uitschakeling van een Pantsir-S1 (een SA-22 Greyhound, in NAVO-codering), een combinatie van een grond-luchtdoelraketsysteem voor de korte en de middellange afstand én een SAM-luchtafweersysteem tegen jachtvliegtuigen.

Op de videobeelden nadert de Israëlische raket zijn doelwit en vernietigt met één klap het mobiele wapensysteem, van Russische makelij, gebouwd op een 8x8-truck. De SA-22 bestaat uit twee lanceerbuizen met zes lopen en twaalf raketten en een 33 millimeterkanon.

Kruisraket

De geavanceerde Israëlische Delilah-kruisraket, ontwikkeld door de Israel Military Industries (IMI), lijkt een cruciale rol te hebben gespeeld bij de Israëlische aanval. De Delilah kan een zich verplaatsend doel vanaf maximaal 250 kilometer afstand met 30 kilo explosieven raken. Nauwkeurigheid: 1 meter.

Het bijzondere van de Delilah is echter dat de Israëlische gps-geleide kruisraket op het laatste moment een aanval kan afbreken. Oudere types kruisraketten zijn na de lancering hooguit nog iets bij te sturen of naar een ander doel te leiden. Als een doelwit onverwacht geen tank maar een dummy blijkt te zijn, moet de kruisraket als verloren worden beschouwd.

Hangen

De Delilah-kruisraket is echter in staat na de lancering een poosje rond te hangen boven het slagveld. Het kruisvluchtwapen zendt tijdens de aanval livevideobeelden van het doelwit naar een commandocentrale, dankzij een camera in de kop van de raket.

Blijkt een geselecteerd doel bijvoorbeeld onverwacht geen mobiel luchtafweersysteem te zijn, maar een vrachtwagen met hulpgoederen, dan kunnen militairen met één druk op de knop de aanval afblazen. De raket verlegt z’n koers, maakt een rondje en blijft rondhangen totdat een nieuw doel is geselecteerd.

„De Delilah is een systeem dat erg nauwkeurig doelen van grote afstand onder vuur kan nemen”, zegt brigadier Arieh Mizrachi, reservist en voormalig topman van IMI tegenover The Aviationist. „We kunnen bijvoorbeeld kiezen welk raam van een commandocentrale we bestoken”, legt hij uit. „We can do it.”

Dankzij z’n precisie is de Delilah-kruisraket volgens de oud-IMI-topman in staat om de brug van een vijandelijk schip te verwoesten zonder het hele schip te laten zinken. Of de bemanning van een commandocentrale uit te schakelen zonder het hele complex in puin te schieten.

Scenario’s

Israël is tijdens de aanval op alle scenario’s voorbereid. Aan de grens met Syrië staan rijen Merkava Mark IV-gevechtstanks en mobiele M270 Menatetz-raketlanceerinstallaties paraat. Boven de Negevwoestijn, in het zuiden van het land, hangt tijdens de luchtaanvallen in Syrië een KC-707-tankvliegtuig in de lucht om jachttoestellen onderweg bij te tanken.

Niet duidelijk is of dit toestel actief gevechtsvliegtuigen tijdens de aanval in Syrië heeft bijgetankt. Israël houdt echter op voorhand rekening met een escalatie van de vijandelijkheden, waarbij het nooit kwaad kan om maar alvast een tanker in de lucht te hebben. Opvallend genoeg is het Israëlische toestel tijdens de gewelddadigheden traceerbaar op online-flightradars.

Israël hoopt dat met de harde aanpak van Iran in Syrië vooralsnog een einde komt aan de vijandelijkheden aan het noordelijk front. De Joodse staat heeft een duidelijke boodschap afgegeven. „We staan Iran niet toe zich militair te vestigen in Syrië”, aldus premier Netanyahu donderdag in een verklaring. Het islamitische land was een „rode lijn” overgegaan.

Iran is dus gewaarschuwd. Opnieuw.