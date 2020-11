Delen Schotland vanaf vrijdag in lockdown

De Schotse regering heeft besloten dat in elf regio’s vanaf vrijdag de strengste coronaregels van kracht worden. Onder meer de grootste stad Glasgow valt onder dat regime, dat gaat gelden voor ongeveer 2,3 miljoen Schotten, meldt de BBC.

Niet-essentiële winkels moeten dicht, evenals pubs, restaurants en sportscholen. De maatregelen blijven van kracht tot 11 december.

Premier Nicola Sturgeon zei in het parlement dat er redenen zijn om bezorgd te zijn en te blijven over het „koppig hoge” infectieniveau in de meest getroffen gebieden, die in Schotland als niveau 4 worden aangemerkt. Het is niet zeker of de ziekenhuizen en ic-afdelingen de toestroom van patiënten in de winter wel aankunnen als het niveau niet daalt, aldus Sturgeon.