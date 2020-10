Delen Engeland verder op slot door snelle stijging coronagevallen

Delen van Engeland gaan verder op slot door een snelle stijging van het aantal coronagevallen. Zo moeten in de regio Liverpool in het noordwesten vanaf woensdag de bars en pubs dicht. Ook onder meer fitnessclubs en wedkantoren zullen hun deuren moeten sluiten. De inwoners mogen thuis en in hun tuinen geen gasten meer ontvangen.

Volgens de Britse premier Johnson, die de maatregelen aankondigde in het parlement, zou niets doen onvergeeflijk zijn. Hij kondigde een driefasenplan aan tegen de verspreiding van het coronavirus in Engeland. Naar gelang de situatie worden maatregelen aangescherpt. Voor de regio Liverpool gaat de hoogste fase gelden.

De maatregelen, waarvan een deel was uitgelekt, stuitten al op veel kritiek. Liverpool vreest enorme economische schade. De regering begon al moeizame onderhandelingen over compensatie. Volgens de burgemeester van Liverpool is de regering zonder enig serieus overleg maatregelen aan het nemen. Liverpool telde begin oktober 600 besmettingen per 100.000 inwoners. Het gemiddelde in Engeland is 74.