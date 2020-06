Delen België zijn twee weken coronavrij

De afgelopen 24 uur zijn 122 nieuwe besmettingen met het coronavirus in België gemeld, nadat het er zondag nog 154 waren. In grote delen van Wallonië zijn al twee weken geen nieuwe coronabesmettingen aangetroffen. Ook het zuidwesten van Vlaanderen is sinds twee weken coronavrij. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische gezondheidsautoriteiten.

In het afgelopen etmaal werden 23 coronapatiënten opgenomen en 24 mensen uit het ziekenhuis ontslagen. Er werd melding gemaakt van 11 sterfgevallen. Covid-19 heeft in België tot nu toe 9.606 mensenlevens gekost. Het totale aantal bevestigde besmettingen ligt op 59.348.