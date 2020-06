Delen Australische miljoenenstad Melbourne 4 weken in lockdown

De Australische deelstaat Victoria stelt een lockdown van vier weken in voor een aantal buitenwijken van Melbourne, de tweede stad van het land. Vanaf woensdagnacht kunnen mensen in tien delen van de stad worden beboet als zij hun huis verlaten voor andere dingen dan werk, school , sport, boodschappen of om zorg te krijgen of te geven. Bedrijven die moeten sluiten, krijgen een vergoeding van de overheid.

In de deelstaat Victoria werden dinsdag 64 nieuwe besmettingsgevallen ontdekt, waarmee het dagelijkse aantal nieuwe besmettingsgevallen nu twee weken boven de tien ligt.

De snelle toename van het aantal besmettingen in de armere, multiculturele buitenwijken van Melbourne staat in contrast met de trend in andere deelstaten, waar in sommige gevallen al weken geen onderlinge besmettingen zijn ontdekt, ondanks de versoepelingen. Meerdere deelstaten houden de grenzen met Victoria voorlopig gesloten en overwegen bezoekers uit andere deelstaten nog niet toe te staan.

Volgens de gegevens van Johns Hopkins University is het coronavirus in Australië bij 7834 mensen vastgesteld. Van hen overleden er 104.