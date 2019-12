Defensieminister VS wil uitleg dreigement Erdogan

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper wil uitleg van de Turken over dreigementen om twee strategische bases te sluiten die de Amerikanen in Turkije gebruiken.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigde afgelopen zondag de basis in Incirlik en die in Kurecik te sluiten. De twee militaire bases liggen in het zuidwesten van Turkije, dicht bij de grens met Syrië. De Amerikaanse luchtmacht gebruikt de basis in Incirlik. Op de andere basis staat een radarstation van de NAVO.

Esper zei dat hij met zijn Turkse collega, defensieminister Hulusi Akar, moet spreken om „precies te begrijpen wat Erdogan bedoelde en hoe serieus hij is”. De Amerikaanse minister zei dat hij teleurgesteld is in de richting die Turkije opgaat, weg van de NAVO en meer in de invloedssfeer van Rusland.