Defensiekundige: Vergeldingsactie is klap in gezicht Syrië

De luchtaanvallen op Syrië zaterdagochtend vroeg zijn „meer dan een speldenprik”, zegt defensiespecialist Peter Wijninga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS). „Dit is een klap in het gezicht van Assad.”

De Amerikanen, Britten en Fransen hebben drie doelen gebombardeerd die te maken hebben met het chemische wapenprogramma van Syrië. Hoe taxeert u de keuze van de doelen?

Wijninga, zaterdagmorgen rond negen uur: „Van een van de doelen, een commandopost, vraag ik me af: Is er werkelijk een link met chemische wapens? Ik ben daar niet zeker van. Een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus, een ander doel, heeft inderdaad met het chemisch wapenprogramma te maken.

De keuze van de doelen had ik inderdaad wel verwacht, vanwege de aard van het vergrijp van Syrië: de inzet van chemische wapens. Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië wilden voorkomen dat er bij de aanval van zaterdagochtend Russische slachtoffers zouden vallen. In die opzet zijn ze kennelijk geslaagd.

De Amerikaanse vergeldingsactie een jaar geleden, toen het Syrische regime ook chemische wapens had ingezet, was te typeren als een speldenprik. De actie van nu is toch meer dan dat. Het is weliswaar een beperkte actie. Toch zijn de bombardementen wel een klap in het gezicht van Assad. Er zijn meer dan honderd raketten afgevuurd op Syrië. Dat zijn er beduidend meer dan de ongeveer zestig kruisraketten die Amerika vorig jaar afschoot.”

De Amerikaanse president Trump sprak zaterdagochtend het volk toe. Hij leek een kalme, vastberaden indruk te maken.

„Die toespraak is door iemand anders geschreven, en dat is maar goed ook. Winst is dat Trump zich aan het script heeft gehouden. Het was een goede, beheerste toespraak. Hij wees daarin ook Rusland en Iran terecht. Hoe kan het dat die landen een regime steunen dat zijn eigen vaders, moeders en kinderen doodt?”

Chemische wapens zijn zó onmenselijk. Ze maken willekeurig slachtoffers. Je kunt gifgas niet gericht toepassen. Het is maar waar de wind choor- of zenuwgas heen blaast.

Trump benadrukte dat hij niet toestaat dat Syrië eigen burgers met gifgas op een gruwelijke manier vermoordt. Verdient Trump respect?

„Ik vind het lastig om Trump persoonlijk een compliment te geven. Ik heb weinig respect voor die man. Het is een koekenbakker. Hij zal geluisterd hebben naar zijn adviseurs. Bijvoorbeeld iemand als zijn nieuwe veiligheidsadviseur Bolton. Ik vind het optreden van de Amerikaanse regering op dit moment in ieder geval een compliment waard.

In Defensiekringen hoor ik wel: Blijft het hierbij? Ik vermoed dat Amerika bereid is vaker op te treden als Syrië opnieuw gifgas gebruikt.”

In zijn toespraak refereert Trump meermalen aan God. Zo zegt hij te bidden voor burgers in Syrië en voor Amerikaanse soldaten.

„Het is een Amerikaanse traditie om God aan te halen in politieke toespraken. Dit keer gebeurde dat best uitgebreid. Dat doet Trump met het oog op zijn grote conservatief-christelijke achterban. Trump zelf zie ik allesbehalve als een christelijke man.”

Trump zei ook dat het niet de bedoeling van de Amerikanen is om macht op te bouwen in Syrië. Geloofwaardig verhaal?

„Dat denk ik wel. Het is nooit de bedoeling van de Amerikanen geweest om permanent voet aan de grond te krijgen in Syrië. De VS helpen vooral Koerdische strijders in het noorden van Syrië. Trump zegt: „We blijven niet tot in lengte van dagen in Syrië.” Maar hij laat ook doorschemeren dat de Amerikanen daar niet op stel en sprong weggaan.”

Turkije toonde zich zaterdag tevreden over de actie van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië. Bevordert dit de verhoudingen tussen Turkije en het Westen?

„Ja, in ieder geval voor even. De Turkse president Erdogan had stevig aangedrongen op een vergeldingsactie voor de gifgasaanval van Syrië. Trump heeft deze week met Erdogan gebeld. Dan voelt Erdogan zich natuurlijk „one of the boys”, een van de hoofdrolspelers. Maar met Erdogan weet je het nooit. Hij is net zo onvoorspelbaar als Trump. Het kan zomaar gebeuren dat Erdogan het westen zo weer de rug toekeert.”

Premier May van Groot-Brittannië benadrukte in haar speech zaterdag dat de internationale gemeenschap niet mag toestaan dat er essentiële normen worden overschreden. Dat er mensen met chemische wapens worden aangevallen.

„Zij verwoordde de zorgen over Syrië heel goed. De Britten zijn sowieso goed in dit soort toespraken op dit soort momenten. Natuurlijk worden door gebruik van conventionele wapens ook hopen mensen omgebracht. Maar chemische wapens zijn zó onmenselijk. Ze maken willekeurig slachtoffers. Je kunt gifgas niet gericht toepassen. Het is maar waar de wind choor- of zenuwgas heen blaast. Mensen sterven een vreselijk pijnlijke, langzame dood.”

De Franse president Macron liet deze week blijken dat voor hem wel min of meer voor 100 procent vaststaat dat het Syrische regime daadwerkelijk achter de gifgasaanval van ruim een week geleden in de Syrische stad Douma zat.

„Ik kan me de opstelling van Macron wel voorstellen. Er is nogal wat indirect bewijs voor de stelling dat de gifgasaanval in Douma inderdaad een actie is van het Syrische leger en níet van rebellengroepen.

Het onderzoekscollectief Bellingcat heeft ook bewijzen gepresenteerd. Zo blijkt dat een gebruikte cilinder schade heeft veroorzaakt aan het dak van een huis. Dat duidt erop dat die cilinder met gas van grote hoogte is gegooid. Dus vanuit een helikopter. Daar beschikt het alleen het Syrische leger over. Rebellengroepen in Syrië hebben géén helikopters. Er is echter ook een theorie dat oppositiegroepen chemische wapens in handen hebben gekregen. Maar voor die theorie zijn nauwelijks aanwijzingen.

Al met al is er veel meer voor te zeggen dat het Syrische regime achter de gifgasaanval zit. Feit is namelijk ook dat Syrië over het zenuwgas sarin beschikt. Dus ik vind het logisch dat Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië op basis van beschikbaar bewijsmateriaal hebben besloten in te grijpen.”

Rusland, bondgenoot van Syrië, heeft getergd gereageerd. Wat gaan de Russen doen?

„Ik vind dat moeilijk in te schatten. De Russen hebben gezegd dat de vergeldingsactie niet zonder consequenties zal blijven. Toch zou dat wel eens symboolpolitiek kunnen zijn. Een heftige Russische reactie verwacht ik niet zozeer. Er zijn immers geen Russische slachtoffers gevallen. Terwijl de Russen in Syrië wel op allerlei plekken in dat land hun Syrische bondgenoten trainen en assisteren.

Na de Amerikaanse vergeldingsaanval een jaar geleden, na een Syrische gifgasvaanval, werd gezegd: We schorten de Amerikaans-Russische samenwerking het luchtruim boven Syrië op. Maar in de praktijk bleven de lijnen open en heeft die samenwerking nooit stil gelegen.”