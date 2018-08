Defensiebudget VS van 716 miljard goedgekeurd

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag een wetsontwerp met een defensiebudget van 716 miljard dollar ondertekend. Doel ervan is het leger te moderniseren en de paraatheid te bevorderen.

Trump ondertekende de National Defense Authorization Act, in aanwezigheid van duizenden soldaten in Fort Drum, een militaire basis ongeveer vierhonderd kilometer ten noordwesten van New York City. De wet is ,,de meest significante investering in ons leger en onze soldaten uit de moderne geschiedenis", zei Trump.

Verouderde tanks, vliegtuigen en schepen zullen vervangen worden. De wet maakt budget vrij voor 77 F35-gevechtsvliegtuigen, een nieuw vliegdekschip en andere oorlogsschepen, en voor de modernisering van het Amerikaanse nucleaire arsenaal. Tot slot betaalt de VS 500 miljoen dollar om het Israëlische raketafweersysteem te helpen produceren, 850 miljoen dollar om de Iraakse veiligheidsdiensten te trainen en 250 miljoen dollar om de Oekraïense veiligheid te ondersteunen.