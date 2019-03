Defensiebudget China groeit minder hard

China verhoogt het defensiebudget voor het vierde jaar op rij. De extra uitgaven zijn bedoeld voor het beschermen van de Chinese soevereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit, niet om andere landen te bedreigen. Dat heeft de woordvoerder van het Volkscongres, Zhang Yesui, gezegd. Hij gaf geen precieze cijfers, alleen dat de toename opnieuw minder dan 10 procent zal zijn.

China besteedde volgens Zhang, geciteerd door de South China Morning Post, in 2018 ongeveer 1,3 procent van het bruto binnenlands product aan defensie. Dat is minder dan de NAVO-norm van 2 procent. In de periode 1989-2015 nam de begroting van het ministerie van Defensie jaarlijks gemiddeld toe met meer dan 10 procent. Dat was volgens Peking toen nodig om het leger te moderniseren.

President Xi Jinping werd in 2016 wat zuiniger en kondigde aan 300.000 militaire banen te schrappen. Het totale budget steeg sindsdien niettemin tot bijna 1 biljoen yuan (130 miljard euro). Vorig jaar was de groei 8,1 procent. Heel veel geld is daarnaast nodig voor de bouw van zes vliegdekschepen, die voor 2035 operationeel moeten zijn.