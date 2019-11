Defensie-uitgaven NAVO-landen in de lift

Voor het vijfde jaar op rij geven de NAVO-landen meer uit aan defensie. De Europese lidstaten en Canada zullen eind volgend jaar 130 miljard dollar meer besteden vergeleken met 2016, 30 miljard meer dan eerder voorzien. Op basis van nationale plannen zal de stijging eind 2024 naar schatting 400 miljard dollar zijn.

NAVO-topman Jens Stoltenberg maakte die cijfers vrijdag bekend, voorafgaand aan de top in Londen waar de leiders van de 29 lidstaten volgende week bijeenkomen. De Amerikaanse president Donald Trump zal zijn collega’s dan opnieuw herinneren aan de doelstelling om 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie uit te geven.

Negen landen halen dat nu. Nederland blijft ondanks een hoger budget (dit jaar 10,9 miljard euro) steken op 1,36 procent, waardoor het doel nog lang niet in zicht is.

Op de top in Londen wordt dinsdag en woensdag stilgestaan bij het 70-jarige bestaan van de militaire alliantie, maar ook bij onder meer de strijd tegen terrorisme, de agressie van Rusland, de opkomst van China, wapenbeheersing en versterking van de paraatheid van de strijdkrachten.

De discussie zal zeker ook gaan over verbetering van de politieke samenwerking, nadat de Franse president Macron veel ophef veroorzaakte met zijn diagnose dat het bondgenootschap „hersendood” is. Hij wilde de andere leden daarmee naar eigen zeggen wakker schudden.

„De kracht van de NAVO is dat we elkaar beschermen en dat we altijd in staat zijn geweest meningsverschillen bij te leggen”, aldus Stoltenberg. Hij is ervan overtuigd dat dat ook nu zal gebeuren.

