Defensie Japan wil meer geld

Het Japanse ministerie van Defensie wil de uitgaven aan raketverdediging fors opschroeven. Het departement zegt dat Noord-Korea nog steeds een bedreiging vormt.

Het ministerie heeft een begrotingsvoorstel ingediend dat voorziet in omgerekend 41 miljard euro aan defensieuitgaven, een verhoging van 2,1 procent. Er wordt ruim 3 miljard euro gereserveerd voor verdedigingsmaatregelen tegen ballistische raketten. De begroting heeft betrekking op het fiscale jaar dat op 1 april begint.

Noord-Korea heeft herhaaldelijk raketten over Japans grondgebied laten vliegen. Ook groeit de militaire macht van China. Ondertussen oefent Washington druk op Tokio uit om meer Amerikaanse goederen te kopen, waaronder militair materieel. De VS hebben tienduizenden militairen gelegerd in Japan.

Het ministerie van Financiën moet de voorgestelde defensiebegroting nog tegen het licht houden. De Japanse uitgaven aan de strijdkrachten stijgen al jaren.