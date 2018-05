Deense special forces weg uit Irak

Denemarken trekt ongeveer zestig elitemilitairen terug uit Irak. Het land besloot daartoe omdat de meeste gebieden die in handen waren van terreurgroep Islamitische Staat inmiddels zijn bevrijd.

De geleidelijke terugtrekking van de special forces moet in het najaar zijn afgerond, meldt het Deense ministerie van Defensie. Het land haalt niet alle militairen terug uit Irak. Zo zijn 180 manschappen gelegerd op een luchtmachtbasis in het land. De Denen leveren ook een bijdrage aan de internationale coalitie die IS bestrijdt vanuit de lucht.

IS liep enkele jaren geleden grote gebieden in Irak onder de voet. De jihadisten veroverden in 2014 onder meer Mosul, een van de grootste steden van het land. Inmiddels is van het kalifaat van de extremisten weinig meer over. De Iraakse premier Haider al-Abadi zei eind vorig jaar dat zijn land volledig is bevrijd van de terreurorganisatie.