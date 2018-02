Deense prins Henrik naar huis om te sterven

De Deense prins Henrik is ontslagen uit het ziekenhuis en overgebracht naar het koninklijk paleis Fredensborg om daar zijn laatste dagen door te brengen. Dat heeft het Deense hof bekendgemaakt.

Henrik is er slecht aan toe nadat vorige week plotseling zijn toestand verslechterde. Koningin Margrethe zegde dinsdag al haar afspraken voor de komende weken af.

De prins, die lijdt aan de ziekte van Alzheimer, lag sinds 28 januari in het ziekenhuis. Het afgelopen weekend en ook maandag was het een komen en gaan van familieleden bij het Rigshospital, waar de 83-jarige echtgenoot van Margrethe was opgenomen.