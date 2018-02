De Deense prins Henrik is dinsdagavond overleden in koninklijk paleis Fredensborg. De echtgenoot van koningin Magrethe is 83 geworden. Zijn overlijden kwam niet onverwacht. De prins, die leed aan de ziekte van Alzheimer, werd eind januari opgenomen in het ziekenhuis.

Dinsdag maakt het Deense hof nog bekend dat prins Henrik naar het koninklijk paleis was overgebracht om daar zijn laatste dagen door te brengen.

Prins Henrik: tegen wil en dank op de tweede plek