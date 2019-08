Deense premier was ‘nasty’, nu ‘wonderful’

Nog geen twee dagen nadat president Trump de Deense premier Mette Frederiksen ‘nasty’ (naar) had genoemd, heeft hij nu niets dan lof voor haar. „Een geweldige vrouw”, zei hij voorafgaand aan zijn vertrek naar Frankrijk voor de G7-top.

De Amerikaanse president toonde zich onlangs beledigd dat Frederiksen niet inging op zijn wens om Groenland te kopen van Denemarken. Na haar weigering zegde Trump een gepland bezoek aan Kopenhagen af. Frederiksen vond dat op haar beurt een onbegrijpelijke zet van een bondgenoot.

De verhoudingen zijn kennelijk weer wat verbeterd. „Ze heeft me gebeld. Ik waardeer dat enorm”, zei de Amerikaanse president. „We hebben een goed gesprek gehad. Ze was heel aardig. We hebben een heel goede band met Denemarken.” Of hij het bezoek aan Kopenhagen nu weer op de agenda heeft staan, is niet duidelijk.