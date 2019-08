Deense Premier: Constructief gesprek met Trump

De Deense minister-president Mette Frederiksen heeft naar eigen zeggen een „constructief gesprek” gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. „De leiders bespraken onder andere de noodzaak van verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid”, schrijft het Deense persbureau Ritzau.

Of de kwestie Groenland nog aan de orde is gekomen is niet duidelijk. Trump annuleerde dinsdag zijn aanstaande bezoek in september aan Denemarken nadat Frederiksen, zijn idee om Groenland te kopen, „absurd” had genoemd. Hij noemde die uitspraak van Frederiksen op zijn beurt „gemeen”.

De Deense premier zei vrijdag te geloven dat haar uitspraak de betrekkingen met de Verenigde Staten geen schade zou berokkenen.