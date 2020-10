Deense politie doodt man die voorbijganger doodstak

De politie in Denemarken heeft een man doodgeschoten die zaterdag in het stadje Nykøbing Falster een passant doodstak.

De steker had meerdere messen op zak en liep volgens de politie dreigend op straat rond. Toen de politie arriveerde stak hij een voorbijganger neer, waarop agenten het vuur openden. De dader en het slachtoffer werden later in het ziekenhuis doodverklaard. Het motief van de dader is onbekend.

Nykøbing Falster ligt in het zuidoosten van Denemarken, op de eilanden Falster en Lolland. De stad telt ongeveer 17.000 inwoners.