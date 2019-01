Deense krant Politiken gaat voor klimaat

De redactie van de Deense krant Politiken gaat minder vliegen om zo haar CO2-voetafdruk te verkleinen in het licht van de klimaatverandering. In de zondageditie van de krant schrijft hoofdredacteur Christian Jensen dat binnen Denemarken alleen nog maar met het vliegtuig wordt gereisd als het absoluut noodzakelijk is. In plaats daarvan wordt de trein of bus genomen.

Alle buitenlandse vluchten, bijvoorbeeld voor verslaggeving of conferenties, worden gecompenseerd met bijdragen aan klimaatinitiatieven.

Ook op de reispagina’s van de krant zijn de maatregelen zichtbaar. Volgens Jensen laten alle reisverslagen de klimaatvoetafdruk van een vergelijkbare reis per vliegtuig, auto, bus of trein in een factsheet zien. Reisverhalen gaan vaker over Denemarken, de rest van Scandinavië en Noord-Europa omdat die gebieden met het openbaar vervoer kunnen worden bereikt. Reportages over overzeese reizen zullen worden verminderd.

De in Kopenhagen gevestigde krant Politiken is onderdeel van een van de belangrijkste mediabedrijven van Scandinavië. Naast Berlingske en Jyllands-Posten is het een van de drie grote dagbladen in Denemarken. De krant wordt als liberaal beschouwd.