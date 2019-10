Deense controleposten langs grens met Zweden

De Deense regering gaat vanaf volgende maand tijdelijke controleposten opzetten langs de grens met Zweden. De Deense minister van Justitie Nick Haekkerup heeft dat donderdag bekendgemaakt.

Denemarken werd begin augustus opgeschrikt door een bomaanslag op een gebouw van de belastingdienst in Kopenhagen. Twee Zweden worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Door de explosie liep het pand forse schade op en raakte iemand lichtgewond. Ook zitten in Denemarken vijf Zweden vast die mogelijk betrokken waren bij twee moorden in juni in een buitenwijk van Kopenhagen.

„Om de dreiging van ernstige grensoverschrijdende criminaliteit het hoofd te bieden, verhogen we nu de bewaking van de grens met Zweden door tijdelijke grenscontrole in te voeren en de politie-inzet in grensgebieden met Zweden te versterken”, zei minister Haekkerup tijdens een persconferentie.

Vlak na de aanslag liet premier Mette Frederiksen van Denemarken al weten na te denken over strengere controles. De twee EU-landen zijn direct met elkaar verbonden via een brug over de Sont. De Zweedse minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg zegt in een verklaring de Deense „acties om criminaliteit te bestrijden” te steunen.

Denemarken voert al langer grenscontroles uit en heeft het besluit om ze vanaf 12 november met zes maanden te verlengen aangemeld bij de Europese Commissie. Die gaat beoordelen of het echt nodig en proportioneel is. Het is toegestaan als de openbare orde of nationale veiligheid in het geding is. Het dagelijks EU-bestuur dringt er al lange tijd op aan grenscontroles in Europa te beëindigen en te vervangen door politiecontroles in grensregio’s.