Deense ambtenaar sluisde miljoenen naar eigen rekening

Een voormalige Deense ambtenaar van de sociale dienst is veroordeeld omdat ze in de loop van 25 jaar omgerekend meer dan 15,5 miljoen euro naar haar eigen rekening had overgemaakt. De 65-jarige vrouw kreeg van de rechtbank in Kopenhagen 6,5 jaar cel.

Ze kreeg de straf ook voor misbruik van haar ambt en het vervalsen van documenten tussen 1993 tot 2018. De vrouw maakte bijna driehonderd keer geld over naar haar eigen rekening waarbij zij onder andere fictieve projecten opvoerde. Justitie kwalificeerde de oplichting als een van de grootste financiële misdaden in de afgelopen tientallen jaren in Denemarken.

Het bedrog kwam in 2018 uit. De Deense heeft de beschuldigingen deels toegegeven.