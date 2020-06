Deens parlement stemt voor klimaatovereenkomst

Het Deense parlement heeft maandag voor een klimaatdeal gestemd die ervoor moet zorgen dat de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2030 70 procent lager is ten opzichte van 1990. Bijna alle partijen stemden voor het voorstel.

Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt duurder gemaakt door de regering door middel van belastingmaatregelen. Groene brandstoffen worden juist goedkoper. Het gebruik van gas of olie door huishoudens moet de komende jaren worden vervangen door duurzame alternatieven, zoals warmtepompen. Ook komen er meer laadpalen voor elektrische auto’s en wordt gekeken naar mogelijkheden om CO2 op te slaan.

De emissiereductie is in overeenstemming met de doelen die zijn gesteld door de Verenigde Naties, laat het ministerie van Klimaat weten. Het terugbrengen van de uitstoot wordt wettelijk vastgelegd. De Deense regering moet op weg naar een klimaatneutraal Denemarken iedere vijf jaar nieuwe doelen stellen.

„Deze overeenkomst laat de rest van de wereld zien dat actie voor het klimaat en economische reconstructie hand in hand kunnen gaan”, schreef het ministerie van Klimaat nadat de overeenkomst was goedgekeurd. „Het is het einde van een lange weg naar een volledige klimaatwet die Denemarken klimaatneutraal moet maken.”

Om het doel te bewerkstelligen gaat Denemarken twee „energie-eilanden” bouwen. Bornholm wordt een van die eilanden, het andere eiland moet nog worden aangelegd, meldt de Deense omroep Danmarks Radio. Op die eilanden op verschillende manieren groene energie worden opgewekt. De eilanden moeten naast Denemarken ook Nederland en Polen van stroom gaan voorzien.

Het Verbond van de Deense Industrie zei in een reactie blij te zijn met de wet. Het verbond vertegenwoordigt 11.700 bedrijven. „Dit is een belangrijke overeenkomst die ook steunt op de aanbevelingen vanuit de bedrijven en is volledig in lijn met ons plan.”