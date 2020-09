Deens parlement beslist over verbod op besnijdenis jongens

Het Deense parlement beslist dit najaar over een verbod op besnijdenis van jongens. Diverse partijen twijfelen nog. De joodse en islamitische gemeenschap vrezen daarom dat het verbod er komt.

„Nu is het genoeg”, schreef de voorzitter van de joodse gemeenschap Mosaiske, Henri Goldstein, eind augustus in Kristeligt Dagblad. Het voorstel om de besnijdenis te verbieden is de „grootste dreiging vanna de oorlog.” Besnijdenis raakt „de essentie van het jood-zijn”, zegt hij.

Ook de moslimgemeenschap reageerde gealarmeerd. „Ik ben er trots op besneden te zijn”, zei imam Naveed Baig. „Mijn zoon is ook besneden en ik ben geen verminker.” Tot voor kort ging hij ervan uit dat Denemarken ten minste „rekening zou houden met de joodse minderheid.”

In 2018 kreeg een burgerinitiatief van de organisatie Intact Denmark meer dan de nodige 50.000 handtekeningen. Daarmee was het parlement verplicht om te spreken over een leeftijdsgrens van achttien jaar, zodat jongemannen er zelf over kunnen besluiten.

Het parlement stelde daarop een werkgroep in om een richtlijn op te stellen voor besnijdenissen. Recent besloten organisaties van artsen zich uit die werkgroep terug te trekken, omdat ze de besnijdenis van jongens niet langer verantwoord achten.

Besnijdenisfeest in Haifa. beeld AFP, MENAHEM KAHANA

Na de terugtrekking ligt de zaak weer op tafel bij het parlement. Inmiddels heeft centrumlinkse parlementslid Simon Emil Ammitzboll-Bille een voorstel voor een leeftijdsgrens gelanceerd. „Ik denk niet dat het snijden in kleine jongens legaal moet zijn zodra het gaat om een oud religieus ritueel”, schreef hij eind augustus. „In geen andere gevallen accepteert het parlement het om het belang van het kind zo opzij te zetten.”

In Denemarken wordt sindsdien heftig gediscussieerd over de vraag of besnijdenis inderdaad een onomkeerbare schending van kinderrechten is, zoals de actiegroep Intact Denmark zegt.

Volgens de christelijke pedagoog Carsten Hjorth Pedersen zal zo’n verbod echter „Denemarken van Joden zuiveren.” De Duitse hoogleraar mensenrechten en oud-VN-rapporteur godsdienstvrijheid Heiner Bielefeld zei maandag in Kristeligt Dagblad dat het juist het recht van kinderen is om te worden besneden en zo volledig als jood te worden erkend. „Een verbod zal sommige mensen zo diep raken dat ze liever het land verlaten.”

Deense medici bepleiten verbod op besnijdenis minderjarigen

Kliniek

Niemand weet precies hoeveel besnijdenissen er jaarlijks in Denemarken plaatsvinden. Media zeggen dat dit er 1000 tot 2000 zijn. Slechts enkele tientallen hiervan zijn van Joden, zegt woordvoerder Michael Rachlin. „De moheel van onze gemeente doet er zo’n 10 per jaar. De andere joodse besnijdenissen vinden plaats in een kliniek.” Het aantal Joden in Denemarken is ruim 6000, van wie er 1800 bij een religieuze gemeenschap zijn aangesloten.

Wereldwijd zou Denemarken het eerste land worden met een verbod op jongensbesnijdenis. In Duitsland kwam een rechter in 2012 tot een verbod, maar het parlement riep daarop een speciale wet in het leven.

IJsland overwoog in 2018 een verbod, maar keerde daarvan terug vanwege internationale reacties. Vooral de Verenigde Staten en Israël pleiten voor het recht op besnijdenis.