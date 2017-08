Deens OM verdenkt duikbootbouwer nu van moord

Het Openbaar Ministerie van Denemarken verdenkt duikbootbouwer Peter Madsen nu van moord op de Zweedse journaliste Kim Wall en lijkschennis. Een politiewoordvoerder bevestigde donderdag dat de officier van justitie Madsen dat ten laste gaat leggen wanneer het voorarrest op 5 september afloopt. De aanwijzingen zijn inmiddels sterk genoeg om de aanklacht aan te passen en de verdachte langer in hechtenis te houden.

Madsen zat sinds 12 augustus vast op beschuldiging van dood door ernstige nalatigheid. Het OM gaat er nu van uit dat hij Wall om het leven heeft gebracht en haar lichaam in stukken gehakt. Tot dusver is alleen de romp van het slachtoffer gevonden. Mogelijk zijn aan de Zweedse kant van de Sont meer stoffelijke resten aangespoeld. Een wandelaar zag in de buurt van Falsterbo iets in het water drijven dat een lichaamsdeel zou kunnen zijn en alarmeerde de politie.