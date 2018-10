Deelstaatverkiezingen India test voor Modi

De kiesgerechtigde inwoners van vijf Indiase deelstaten gaan nog dit jaar naar de stembus. Dat heeft de nationale kiesraad zaterdag bekendgemaakt. Het gaat om Chattisgarh, Madhya Pradesh en Mizoram, Rajasthan en Telangana. De verkiezingen zijn een serieuze test voor premier Narendra Modi, die hoopt in mei 2019 een tweede termijn te krijgen.

De populariteit van de regering is tanende door de stijgende brandstofkosten, het wegzakken van de roepie en de vrije val van beurzen. De hoge dieselprijs en almaar duurder wordende kunstmest doen onder anderen de Indiase boeren pijn. Juist zij steunden Modi massaal in 2014 maar worden nu geconfronteerd met forse teruggang in inkomen.

In drie van de vijf staten waar binnenkort tussentijdse verkiezingen zijn, is de Bharatiya Janata-partij van Modi aan de macht. De premier zei zaterdag op Twitter dat de BJP-regeringen in de betreffende regio’s met succes voor groei hebben gezorgd en voor meer welvaart. „Ik dring er bij de mensen op aan de BJP nogmaals hun zegen te geven zodat we onvermoeibaar kunnen doorgaan met het bouwen aan een nieuw India”.