Deel trap Eiffeltoren geveild voor ruim 274.000 euro

Een deel van de trap van de Eiffeltoren in Parijs is geveild voor 274.475 euro. Dat is veel meer meer dan door veilinghuis Artcurial werd verwacht. Het stuk metaal had tussen de 30.000 en 40.000 euro moeten opleveren.

Het bijna 3 meter hoge stuk trap diende vanaf de bouw in 1899 als trap tussen de tweede en derde verdieping totdat er in 1983 een lift werd geïnstalleerd.

De trap werd uit de toren gehaald en opgehakt in 24 stukken. Twintig werden direct verkocht, drie delen gingen naar Franse musea en het laatste stuk staat bij de Eiffeltoren. Het onderdeel dat dinsdag geveild werd was in handen van een Canadese verzamelaar.

Ondanks de aanzienlijk hoger dan verwachte prijs, is het niet het duurste stuk trap van de Eiffeltoren dat is geveild. In 2016 ging een stuk van de trap voor 523.800 onder de hamer.