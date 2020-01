Deel passagiers mag van cruiseschip in Italië

De 1143 passagiers die donderdag al van een cruiseschip in Italië zouden gaan, mochten vrijdag alsnog van boord. Ze moesten een dag langer wachten, omdat er bij andere passagiers mogelijk het nieuwe coronavirus was vastgesteld. Dat bleek niet het geval en daaorm mochten de 1143 mensen in Civitavecchia van boord, meldt persbureau ANSA.

„Iedereen aan boord bleef rustig”, aldus een Italiaanse man aan boord tegen ANSA. „De informatievoorziening was echter niet goed, waardoor het gonsde van de geruchten. De enige informatie die we kregen kwam van buitenaf.”

Het schip is bezig met een rondvaart langs meerdere steden aan de kust van de Middellandse Zee en had tot vrijdag 6000 passagiers aan boord.