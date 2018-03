Deel ontvoerde meisjes Nigeria terug

Enkele van de 110 meisjes die uit een school in het Nigeriaanse Dapchi werden ontvoerd, zijn terug in hun woonplaats. Getuigen meldden dat de meisjes woensdag waarschijnlijk door militanten van terreurgroep Boko Haram werden teruggebracht.

De meisjes verdwenen eind vorige maand tijdens een aanval van Boko Haram op Dapchi in de noordoostelijke deelstaat Yobe. De verdwijning van de studenten is een van de grootste van dergelijke incidenten sinds de jihadistische groep meer dan 270 schoolmeisjes uit de stad Chibok ontvoerde in 2014.

Het is niet duidelijk hoeveel meisjes inmiddels terug zijn.