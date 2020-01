Deel Chinese Muur dicht voor bezoekers om coronavirus

De Chinese autoriteiten hebben vrijdag een deel van de Chinese Muur voor bezoekers gesloten om zo verspreiding van het besmettelijke coronavirus te voorkomen. Het is de volgende maatregel die China neemt vanwege het virus. Verschillende delen van het land zijn inmiddels platgelegd, met name in de buurt van de stad Wuhan. Die plaats wordt gezien als het epicentrum van de uitbraak.

Vrijdag werd ook bekend dat Chinese bureaus geen binnen- en buitenlandse reizen meer mogen verkopen.

Momenteel zijn zeker 830 mensen in China met het coronavirus besmet, 25 mensen zijn er door gestorven. Het virus is ook in andere landen opgedoken.