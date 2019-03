Deel brexitdeal van May in stemming

Het Britse Lagerhuis buigt zich vrijdag over een deel van de overeenkomsten die de regering van premier May met de Europese Unie heeft gesloten over het Britse vertrek uit de unie. De Conservatieve fractievoorzitter Andrea Leadsom zei dat de basisovereenkomst over de manier waarop Londen zich uit de unie terugtrekt (de terugtrekkingsovereenkomst) vrijdag voor een stemming ter tafel ligt. May vraagt het Lagerhuis met dit onderdeel in te stemmen.

De politieke verklaring over hoe de ‘echtscheiding’ uiteindelijk vorm moet krijgen, staat vrijdag niet op de agenda. Parlementsvoorzitter John Bercow stemt in met de gang van zaken. Meer dan een week geleden blokkeerde hij de stemmig over de hele brexitdeal, omdat May niets nieuws had toegevoegd aan de overeenkomsten die al twee keer waren weggestemd. Volgens Bercow wordt er nu een wezenlijk ander pakket aangeboden en kan er over worden gestemd.