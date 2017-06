Decembermoorden: eis tegen Bouterse verwacht

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt naar verwachting woensdag de gelegenheid het requisitoir en de strafeis uit te spreken in de zaak van de Decembermoorden, waarvoor de Surinaamse president Desi Bouterse terechtstaat. De Surinaamse krijgsraad heeft de zaak voor woensdagmiddag op de rol gezet.

Het proces tegen hoofdverdachte Bouterse en anderen lag sinds februari stil, nadat het OM via een hoger beroep had geprobeerd het strafproces te beëindigen. Voortzetting zou de staatsveiligheid in gevaar brengen, vond de aanklager. Het Surinaamse Hof van Justitie wees dat beroep af en verwees de zaak terug naar de krijgsraad.

Het is niet zeker of het OM, in de persoon van de auditeur-militair, woensdag zijn voordracht en eis zal uitspreken. Hij is daartoe niet verplicht. Voor de krijgsraad is dit geen probleem. De raad kan ook zonder motivatie van het OM een uitspraak doen.

Het proces draait om de moorden op vijftien vooraanstaande Surinamers en tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Desi Bouterse, gepleegd op 8 december 1982.