Decaan opgepakt in misbruikzaak turnarts

De voormalig decaan van de Universiteit van Michigan die toezicht had moeten houden op de turnarts Larry Nassar, die is veroordeeld voor misbruik van honderden Amerikaanse meisjes, is opgepakt. Nassar was als sportarts werkzaam op de universiteit en misbruikte daar ook jonge atletes.

William S. verblijft nu in de gevangenis van Ingham County, heeft sheriff Scott Wriggelsworth laten weten. De sheriff maakte niet bekend wat de precieze aanklacht is tegen S., die dinsdag aan de rechter zal worden voorgeleid.

De voormalig decaan, die sinds december op medische gronden op verlof is, zou te weinig hebben gedaan om het misbruik door Nassar te voorkomen. Zo had voorzitter John Engler van de universiteit in februari laten weten dat hij S. wilde laten ontslaan omdat die niet had toegezien dat Nassar de strengere richtlijnen volgde die waren opgesteld na klachten van seksueel misbruik.

Nassar is wegens seksueel misbruik van naar schatting 265 meisjes veroordeeld tot een gevangenisstraf tot 175 jaar. Eerder had de sportarts ook al een straf van zestig jaar gekregen voor het bezit van kinderporno. In een nieuwe zaak in de staat Michigan wacht Nassar nog eens een straf van 40 tot 125 jaar. Veel slachtoffers van de arts legden bij de processen tegen hem getuigenissen af.

De directeur van de Universiteit van Michigan stapte eind januari op na kritiek dat ze te weinig zou hebben gedaan tegen het misbruik door Nassar. Eerder stapten al directieleden van de Amerikaanse gymnastiekbond en het hoofd van het Amerikaans olympisch comité op.