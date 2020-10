Debat tussen Trump en Biden: rustiger en meer inhoud

In het debat van donderdagavond toonde president Donald Trump zich beheerst en gaf hij veelal heldere antwoorden. Zijn Democratische uitdager Joe Biden hakkelde af en toe, maar had tegelijk de scherpste oneliners van het debat.

Geen geschreeuw, elkaar laten uitpraten en regelmatig een duidelijk verschil van visie. Vergeleken met het debat van drie weken terug was het debat tussen Trump en Biden van donderdag een verademing.

Duidelijk werd vooral dat beide mannen een verschillende visie hebben op de toekomst van Amerika. Dat bleek al bij het eerste en belangrijkste onderwerp van het debat: de aanpak van het coronavirus. Trump stelde dat het virus op sommige plekken al op zijn retour is. „We moeten ermee leren leven”, zei de president. Waarop Biden fel reageerde dat „we ermee leren sterven.”

De Democraat pleit voor een strakkere en strengere aanpak van het virus. Volgens de Republikein is het echter tijd om het land weer voorzichtig te openen. „We kunnen ons niet allemaal opsluiten in de kelder zoals Joe [Biden, JWK] doet. Hij heeft daar blijkbaar het geld voor”, aldus Trump.

Corruptie

Ook op andere terreinen bleek het visieverschil tussen beide kandidaten. Waar Biden waarschuwde voor de gevolgen van klimaatverandering en snel de CO2-uitstoot wil reduceren, hield Trump vast aan fossiele brandstoffen. Hij verweet zijn tegenstander de olie-industrie te willen vernietigen.

Op het terrein van immigratie koos de Republikein een harde lijn, terwijl de Democraat een ruimhartig beleid bepleitte. Op dit thema zette Biden Trump stevig onder druk door hem te verwijten dat hij bij illegale immigranten in 2017 kinderen had gescheiden van hun ouders. Meer dan 500 van deze kinderen zijn nog altijd op zoek naar hun vader en/of moeder.

De hardste clash van het debat was over de vermeende corruptie van beide kandidaten. Trump beschuldigde zijn tegenstander opnieuw ervan dat zowel zijn broer als zijn zoon Hunter in het buitenland financieel hadden geprofiteerd van Bidens vicepresidentsschap.

De Democraat sloeg terug door de president te verwijten meer belasting te betalen in China dan in de Verenigde Staten. Biden wees erop dat hij –in tegenstelling tot Trump– wel zijn belastingaangiftes openbaar had gemaakt. „Geef die data vrij of zwijg over corruptie”, beet hij zijn opponent toe. Volgens Biden kende de kiezer zijn reputatie qua eerlijkheid en die van Trump en gaat deze verkiezing over het karakter van de volgende president. De president vuurde terug dat Biden niet moest doen of hij een onschuldige baby is. „Ze noemen je een corrupte politicus.”

Inhoudelijk

Debatleider Kristen Welker kreeg brede lof voor haar strakke leiding van het debat. Daarbij werd zij geholpen door de techniek. Bij ieder onderdeel van het debat –in totaal zes– mochten beide kandidaten eerst ongehinderd twee minuten spreken. De microfoon van de opponent stond gedurende deze tijd uit.

Daarnaast was duidelijk dat Trump en Biden zich voorgenomen hadden een rustiger insteek te kiezen. Nog steeds was het debat met regelmaat gevoelig. Trump vertelde meerdere duidelijke onwaarheden. Zo verweet hij Biden dat die in 1994 zwarte Amerikanen ”superroofdieren” had genoemd. Dit is echter een uitspraak van Hillary Clinton. Omgekeerd vergeleek Biden Kim Jong-un met Adolf Hitler, nadat Trump opmerkte een goede relatie te hebben met de Noord-Koreaanse leider. Maar de inhoud stond duidelijk centraal in dit debat.

Peiling

Uit een eerste peiling van de Amerikaanse omroep CNN bleek dat een kleine meerderheid Biden als winnaar van het debat beschouwt, maar tegelijk weinig mensen van mening zijn veranderd over hun voorgenomen stemkeuze.

Omdat de Democraat een ruime voorsprong heeft in de peilingen, was zijn doel de avond zonder kleerscheuren door te komen. Dat lijkt gelukt te zijn.

Trump zette een veel betere prestatie neer dan in het vorige debat. Tegelijk lukte het hem niet om Biden echt in de problemen te brengen en kiezers aan het denken te zetten.

Trumps kansen op herverkiezing zijn daardoor nog niet verkeken, maar Biden gaat wel de laatste anderhalve week van de campagne in als de grootste kanshebber op de overwinning bij de verkiezingen van dinsdag 3 november.